Московский городской суд отклонил жалобы на продление сроков ареста четырем военнопленным украинским морякам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

«Мосгорсуд оставил первую четверку военнопленных моряков под стражей», - написал он.

По его словам апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела жалобы защиты в отношении Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша и Андрея Шевченко.

Защитник отметил, что во ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме.

«Суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ. Жалобы были оставлены без удовлетворения. Тактическая задача по обжалованию продления меры пресечения выполнена - необходимые процедуры для обращения в ЕСПЧ пройдены», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, 27-28 ноября 2018 года в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

На них заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. Они объявили себя военнопленными.

15 и 16 января Лефортовский продлил им сроки ареста.