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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал украинскую сторону допустить российских наблюдателей на президентские выборы. Об этом он написал в Twitter, сообщает 112 Украина.

По его словам, участие российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ) поможет общественному признанию результатов выборов.

«Это нормально, если российские наблюдатели (поедут на выборы. - Ред.), но под началом БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам», - отметил Волкер.

Он также подчеркнул, что в противном случае возникнут основания поставить выборы под сомнение.

Напомним, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ вопреки условиям, изложенным в приглашении украинской стороной, предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что не примут заявки ни от одного владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. 
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