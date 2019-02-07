Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления Плана действий относительно членства (ПДЧ).

Как сообщает пресс-служба аппарата парламента, нардепы приняли постановление

«Об обращении Верховной Рады Украины к лидерам государств НАТО, Североатлантического Совета и Парламентской Ассамблеи НАТО, национальным парламентам государств-членов» о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО».

В обращении Верховная Рада констатирует, что со времени революции Достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО получило глубокие качественные изменения и требует новых форм институционального диалога.

ВР обратилась с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение получить членство в НАТО, «призывает лидеров государств-членов НАТО одобрить (на юбилейном саммите Альянса в Лондоне в декабря 2019 г.) прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членству в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, который составит План действий относительно членства Украины в НАТО».

Проект постановления зарегистрирован под №10007.

Как сообщал ForUm, 7 февраля Верховная Рада Украины закрепила в Конституции курс в ЕС и НАТО путем внесения соответствующих изменений в Основной закон.