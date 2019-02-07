также в разделеОбщество
6 февраля. Картина дня 17
Прокурор просит приговорить Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы 27
Суд рассмотрит ходатайство по делу Супрун 11 февраля 28
Завтра в Украине – сухо и солнечно 11
Пограничники предупредили об опасности поездок в Беларусь 40
ЕСПЧ перенес слушания по «крымскому иску» Украины против РФ 24
Завтра московский суд рассмотрит апелляции военнопленных моряков 11
Под селом на Хмельнитчине нашли три мешка гранат 16
Кабмин назначил нового и. о. главы Минагрополитики 12
Янукович: Меня кинули как лоха 75
ГПУ подтвердила: Интерпол больше не разыскивает Януковича 57
КСУ одобрил переименование Кировоградской области 50
Грипп превысил эпидпорог уже в 11 областях Украины 23
Янукович прокомментировал приговор по делу о госизмене 53
Где приобрести стоковую одежду оптом известных брендов 47
Минздрав: Поставки вакцин и лекарств заблокированы по всей Украине 54
Украина разорвала соглашение с РФ об обмене правовой информацией 36
В Украине заработал реестр коррупционеров 137

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 18 погибших в 2014 году на Майдане Независимости милиционеров также входят в Небесную Сотню, потому что являются жертвами. Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает LIGA.net.

Луценко зачитал выводы экспертизы, согласно которым установлена прямая причинно-следственная связь между жертвами на Майдане и приказами высшего руководства страны и силовых органов.

По словам генпрокурора, силовики, которые исполняли приказы, также являются «жертвами».

«Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы», - сказал Луценко.

Напомним, ранее руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги