Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 18 погибших в 2014 году на Майдане Независимости милиционеров также входят в Небесную Сотню, потому что являются жертвами. Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает LIGA.net.

Луценко зачитал выводы экспертизы, согласно которым установлена прямая причинно-следственная связь между жертвами на Майдане и приказами высшего руководства страны и силовых органов.

По словам генпрокурора, силовики, которые исполняли приказы, также являются «жертвами».

«Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы», - сказал Луценко.

Напомним, ранее руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане.