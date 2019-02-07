Во Львове правоохранители задержали подозреваемого в организации убийства бердянского активиста, участника боевых действий на Донбассе Виталия «Сармата» Олешко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца «Торнадо», жителя Днипра, которого мы подозреваем в организации именно слежения и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове», – написал он.

По словам Аброськина, последние пять месяцев задержанный скрывался в разных областях страны, постоянно меняя место жительства. «Но сегодня был не его день ... Ответственность все же будет нести», – подчеркнул он.

«Мы настойчиво продолжаем работать по всем заказным убийствам, для нас нет разницы, кто потерпевший, главное - это человек, гражданин Украины», – подытожил Аброськин.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Подозреваемый в убийстве Олешко заявил, что совершил преступление по заказу бердянского предпринимателя, владельца ресторана «Мохито».

16 декабря 2018 года полиция задержала подозреваемого в заказе убийства Олешко Евгения Бродского.