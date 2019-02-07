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Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивает на аресте почти 300 тысяч долларов с британских счетов экс-главы ГФС Украины, которые он «забывал» декларировать в течение трех лет.

Как сообщает пресс-служба САП, в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание по делу об обвинении экс-главы ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины.

Во время заседания прокурор САП подал ходатайство об аресте имущества подсудимого.

«Установлено, что экс-глава ГФС в течение не менее 3 лет хранил средства в сумме 297 730 долларов США на счета в финансовом учреждении на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, эти деньги не отображались ни в одной из его деклараций во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, представленной сразу же после информирования обвиняемого об обнаружении этих средств правоохранительными органами.

По результатам рассмотрения заявленного ходатайства суд, по просьбе стороны защиты, объявил перерыв до 11:00 14 февраля 2019 для ознакомления стороны защиты с ходатайством прокурора и подготовке объяснений.

Кроме этого, в судебном заседании стороной обвинения было зачитано 27 страниц обвинительного акта, а всего - 462 страницы.
ForUm

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