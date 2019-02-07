Служба безопасности Украины опровергла обвинения некоторых кандидатов в президенты в том, что за ними осуществляется незаконная слежка и прослушивание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«В адрес Службы безопасности Украины прозвучали обвинения в незаконной слежке и прослушивании от двух кандидатов в президенты. Понимая, что с приближением выборов количество подобных безосновательных заявлений может увеличиваться, хотим сразу поставить все точки над «I»: Служба безопасности Украины с ответственностью заявляет, что никаких действий, оперативно-розыскного или процессуального характера, которые бы ограничивали права и свободы лиц, зарегистрированных кандидатами в президенты, не осуществляла», – написала Гитлянская.

Вместе с тем председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Служба в пределах своей компетенции внимательно изучит все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях относительно кандидатов. «При этом сделаем это в максимально сжатые сроки и прозрачно для общественности, для чего ждем соответствующих заявлений и материалов от кандидатов в президенты», – подчеркнул он.