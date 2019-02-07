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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего Главу государства Петра Порошенко кандидатом в президенты, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК. 

Также ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты самовыдвиженцев Юрия Кармазина, Юлию Литвиненко и Александра Ващенко.

Таким образом, на 7 февраля Центризбирком зарегистрировал 41 кандидата на пост президента Украины.

Напомним, 3 февраля Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты на выборы 31 марта, получив их от 89 претендентов.
ForUm

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