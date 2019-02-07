Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на территории ОБСЕ никогда не мешало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ осуществлять процесс наблюдения за выборами, поэтому его миссия должна быть успешной и на украинских.

Об этом заявила Укринформу представитель МИД Екатерина Зеленко в ответ на просьбу прокомментировать заявление спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности допуска российских наблюдателей на украинские выборы.

«Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешало БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами», - отметила Зеленко.

В этом контексте она напомнила, что официальные наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента РФ в 2018 году.

«Уверены, что отсутствие российских наблюдателей в этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами», - акцентировала представитель МИД.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал украинскую сторону допустить российских наблюдателей на президентские выборы.