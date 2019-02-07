Городской голова Днипра Борис Филатов категорически против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

«Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом», - написал он в Facebook.

«Это не парламент, а клуб политических самоубийц», - заявил Филатов.

Мэр Днипра убежден, что у «них все равно ничего не выйдет».

Кроме того, по словам Филатова, «позавчера на пресс-конференции в Дниепре уроженка Днипра Юлия Тимошенко сказала, что за «Днепровскую», а уже сегодня проголосовала за «Сичеславскую».

Как сообщал ForUm, Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.