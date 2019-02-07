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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Петрова кандидатом в президенты.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ЦИК.

Петров лично подал заявление о самовыдвижения 2 февраля.

Владимир Петров, 1977 года рождения, проживает в Киеве, продюсера ООО «Люмпен продакш», беспартийный, самовыдвижение.

Таким образом, на 7 февраля  Комиссия зарегистрировала 42 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия ГриценкоГеннадия Балашова и Ольгу Богомолец, Александра Шевченко, Романа НасироваЮрия Бойко, Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза, Илью КивуРуслана Кошулинского, Александра Данилюка, Сергея Таруту, Игоря Смешко, Инну Богословскую, Владимира Зеленского, Николая Габера, Юрия Деревянко, Романа Бессмертного, Викторя Бондаря, Сергея Носенко, Виктора Кривенко, Сергея Кривоноса, Руслана Ригованова, Юрия Тимошенко, Андрея Новака, Василия Журавлева, Петра Порошенко, Юрия Кармазина, Юлию Литвиненко, Александра Ващенко, Владимира Петрова.

Как сообщал ForUm, 29 ноября 2018 сотрудники Главной военной прокуратуры задержали политтехнолога Владимира Петрова по делу студентки Натальи Бурейко, которая обвинила в сексуальных домогательствах чиновника Нацполиции.

Правоохранители считают, что Петров был организатором информационной кампании, направленной против заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко.
ForUm

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