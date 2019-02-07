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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство в отношении народного депутата Радикальной партии Сергея Рыбалки по факту возможной государственной измены. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает 112 Украина.

Отвечая на вопрос журналистов, действительно ли правоохранительные органы открыли дело против Рыбалки за госизмену, генпрокурор сообщил: «Да, это правда».

Луценко уточнил, что производство открыли Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что правоохранители открыли уголовное производство против Рыбалки по факту возможной государственной измены.

 
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