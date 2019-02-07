В Окружной административный суд Киева поступило ходатайство от представителя Кабинета Министров Украины об отмене мер обеспечения иска по административному делу по иску народного депутата Игоря Мосийчука к и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, сообщает пресс-служба суда 7 февраля.

«В Окружной административный суд города Киева поступило ходатайство от представителя Кабинета Министров Украины об отмене мер обеспечения иска по административному делу по иску Игоря Мосийчука к и. о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун об отсутствии у нее полномочий министра. Суд назначил к рассмотрению в судебном заседании 11 февраля 2019 указанное ходатайство», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что согласно ч.1, 2 ст. 157 Кодекса административного судопроизводства Украины суд может отменить меры обеспечения иска по собственной инициативе или по мотивированному ходатайству участника дела. Ходатайство об отмене мер обеспечения иска рассматривается в судебном заседании не позднее пяти дней со дня поступления его в суд.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке и.о. министра.