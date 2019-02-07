Парламент принял постановление «О включении в повестку дня десятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва законопроекта о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую) и о его направлении в Конституционный суд Украины», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий документ №9310-1 проголосовали

Постановлением включен в повестку дня десятой сессии Верховной Рады восьмого созыва законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую) (рег. № 9310-1), поданный 165 народными депутатами.

Законопроект будет направлен в Конституционный суд Украины для получения заключения о соответствии его требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Напомним, 20 ноября 2018 года Верховная Рада не смогла направить в Конституционный суд инициативу переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

21 ноября Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение ВР законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днипровскую.