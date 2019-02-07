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Украинский фристайлист Александр Абраменко выиграл серебряную награду на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, который проходит в Юте (США), сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Поздравляем нашего олимпийского чемпиона с первой в карьере и второй в истории украинской лыжной акробатики наградой чемпионата мира (после бронзы, которую Ольга Волкова получила 2011 года, кстати, так же в Дир-Вэлли)», – говорится в сообщении.

Как сообщает Укринформ, в суперфинале соревнований по лыжной акробатике украинець выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full и набрал 126.24 баллов

«Золото» в этой дисциплине завоевал россиянин Максим Буров (130,09), «бронзу» - швейцарец Ной Рот (125,22).

В соревнованиях по лыжной акробатике среди женщин украинка Ольга Полюк заняла 7 место, чемпионкой стала представительница Беларуси Александра Романовская.

Как ранее сообщал ForUm, ранее украинская сноубордистка Аннамари Данча выиграла первую в истории медаль на ЧМ по сноубордингу.
ForUm

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