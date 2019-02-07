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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине», которым запретила наблюдателям из страны-агрессора наблюдать за выборами в Украине. Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Законом внесены изменения в избирательное законодательство Украины, в частности в законы Украины «О выборах Президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины» и «О местных выборах» с целью не допускать к наблюдению за выборами в Украине лиц, являющихся гражданами (подданными) государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, а также лиц, предложения по регистрации которых в качестве официального наблюдателя инициировано или внесены государством, признанным государством-агрессором.

Законом дополнена статья 70 Закона Украины «О выборах Президента Украины» предписанием, согласно которому «официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного ВР государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложения по которому инициированы или внесены таким государством».

Аналогичными по содержанию нормами дополнены ст. 68 упомянутого Закона и статьи 77 и 79 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» и статьи 64 и 67 Закона Украины «О местных выборах».

Проект закона зарегистрирован под №9524.

Напомним, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ вопреки условиям, изложенным в приглашении украинской стороной, предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что не примут заявки ни от одного владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. 
ForUm

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