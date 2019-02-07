Германия и Франция заинтересовались так называемым новым «мирным планом Сайдика», который ранее отвергла Украины.

В интервью «Европейской правде» посол Германии Эрнст Райхель и посол Франции Изабель Дюмон отметили, что документ является достойным для дискуссии.

Немецкий дипломат отметил, что Мартин Сайдик написал этот план по своей инициативе и представил его в прошлом году в рамках встречи ОБСЕ в Милане.

«Идея этого документа - не заменить «Минск», а дополнить его. Основная цель - создать условия для появления на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН и ОБСЕ. И этот документ действительно содержит важные идеи, которые пригодятся для дискуссии, когда придет время», - считает Эрнст Райхель.

Его позицию поддержала Изабель Дюмон, подчеркнув, что план «следует изучить».

«Предложение Сайдика и правда стоит изучить, исходя из того, что он всегда близко сотрудничал с Нормандским форматом и знает все сложности процесса урегулирования, предусмотренного Минской соглашением», - отметила посланница Франции.

Напомним, новый план мирного урегулирования на Донбассе, который призван заменить Минские договоренности, предусматривает организованное Евросоюзом агентство по восстановлению Донбасса.

Согласно этой концепции, ООН и ОБСЕ будут действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, заявил, что план оставляет слишком много вопросов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что план Сайдика не содержит принципиально новых предложений и требует дальнейшей доработки.

Сайдику следует сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях, а не предлагать некие «планы по Донбассу», считает представитель Украины в ТГК, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.