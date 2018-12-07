МИД Литвы инициирует индивидуальные санкции против лиц, которые непосредственно ответственны за захват украинских кораблей в Черном море, сообщает 112 Украина.

Отмечается, что МИД Литвы обратился в департамент миграции при Министерстве внутренних дел

с предложением включить в список нежелательных в Литве лица, которые непосредственно участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и экипажей 25 ноября, а также - представителей военного руководства РФ, ответственных за этот акт.

По мнению министерства, действия этих лиц являются грубым нарушением международного права и серьезной угрозой международной и литовской национальной безопасности.

«Министерство иностранных дел решительно осуждает эти действия Российской Федерации, которые свидетельствуют о новой эскалации агрессии Российской Федерации против Украины, которая длится уже более четырех лет», - говорится в заявлении.

Литва призывает Россию немедленно прекратить агрессивные действия против Украины и безотлагательно и без предъявления каких-либо условий освободить украинских военнопленных, суда и восстановить беспрепятственное судоходство в Азовском море.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.