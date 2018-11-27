Прокуратура АР Крым начала досудебное расследование по факту нарушения оккупационными властями законов и обычаев войны в отношении военнопленных моряков ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Сегодня, 27 ноября 2018, прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по факту нарушения представителями так называемых правоохранительных органов государства-оккупанта законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины) относительно военнопленных - украинских моряков», - говорится в сообщении.

Так, россияне нарушили право военнопленных - членов экипажа катеров ВМС ВС Украины «Бердянск», «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу», взятых в плен 25.11.2018 в Черном море, на беспристрастное и нормальное судопроизводство, что является серьезным нарушением законов и обычаев войны согласно ст. 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными в 1949 году, путем совершения действий, направленных на привлечение последних к уголовной ответственности за преступление, которое они не совершали, а именно «незаконное пересечение государственной границы РФ», поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства и в соответствии со ст. 38 Конвенции ООН по морскому праву - праву транзитного прохода через пролив.

«Украинские моряки, захваченные в плен, имеют статус военнопленных и подпадают под действие Третьей Женевской конвенции. Поэтому Россия обязана соблюдать соответствующие нормы международного гуманитарного права при обращении с украинскими моряками. Украине со своей стороны крайне важно применять эти нормы для более эффективной защиты наших граждан, оказавшихся в плену», - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Как сообщал ForUm, обнародован список фамилий 24 украинских моряков, захваченных в плен россиянами в результате вооруженного нападения в Керченском проливе.