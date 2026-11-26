У листопаді російські нафтопереробні заводи скоротили обсяги переробки нафти до найнижчого рівня більш ніж за 20 років. Причиною стали систематичні українські атаки на НПЗ та інші об'єкти нафтової інфраструктури РФ, повідомляє Bloomberg із посиланням на оцінки аналітичної компанії Rystad Energy. Станом на понеділок, 23 листопада, російські НПЗ переробляли від 2,6 до 2,7 млн барелів нафти на добу. Це приблизно вдвічі менше, ніж 30 жовтня.

За даними видання, показники впали навіть нижче попередніх багаторічних мінімумів, зафіксованих під час попередніх хвиль українських атак на початку 2026 року.

Майже щоденні удари по російській нафтовій інфраструктурі тривають із кінця жовтня. За цей час під атаками опинилися приблизно 20 об'єктів. Як зазначає Bloomberg, мета цих операцій – скоротити енергетичні доходи Москви та збільшити економічну ціну війни для Росії.

Водночас наслідки атак можуть посилити проблеми на внутрішньому паливному ринку РФ. Улітку країна вже зіткнулася з дефіцитом пального, а тепер скорочення нафтопереробки створює додаткові ризики для постачання.

Наслідки скорочення переробки нафти відображаються і на російських автозаправках. За даними Bloomberg, середні тижневі роздрібні ціни на бензин у Росії зросли на 0,5% у період із 17 до 23 листопада. Це найбільше тижневе подорожчання від початку вересня.

Точні масштаби збитків російської нафтопереробної галузі оцінити складно, оскільки Москва після початку повномасштабного вторгнення засекретила майже всю статистику щодо нафтового сектору. Тому Rystad Energy використовує альтернативні методи оцінювання: аналізує ланцюги постачання сирої нафти, рух танкерів, супутникові знімки та інформацію з галузевих джерел.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна у 90 разів наростила далекобійні удари по Росії.