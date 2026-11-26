Сили оборони України зірвали масштабний задум російських окупантів щодо оточення українських військ на Харківщині. Більше того, внаслідок дій українських захисників в оточенні опинилися передові підрозділи противника, заявив речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, російське командування розробило план з'єднати Великобурлуцький напрямок із Південно-Слобожанським. Окупанти хотіли просунутися настільки, щоб фактично взяти українські підрозділи в кільце. Цю операцію росіяни назвали «Ведмежий кут».

Однак реалізувати задум їм не вдалося. Трегубов наголосив, що українські військові зірвали плани противника та перехопили ініціативу. «Намагатися когось оточити – дивись, щоб не оточили тебе. Ну ось, росіяни тут трохи в цьому плані не впоралися», – зазначив речник.

Він уточнив, що Сили оборони перерізали російський виступ на Великобурлуцькому напрямку. У результаті в оточенні опинилися передові підрозділи окупантів, які намагалися закріпитися у Вільхуватці.

Таким чином, операція, за допомогою якої росіяни планували оточити українські війська на Харківщині, завершилася для них провалом.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ зупинили російський наступ на Добропілля за допомогою FPV-дронів і мінних загороджень.