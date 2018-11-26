В связи с актом агрессии РФ в Керченском проливе, захватившей 23 украинских моряков и три корабля Военно-морских сил Украины, Совет национальной безопасности и обороны принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней с 9 утра 28 ноября.

Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение будет введено с 9:00 28 ноября. Оно продлится 30 дней, до 27 декабря.

Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Также Верховная Рада приняла постановление о проведении выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Этим решением СНБО поручил Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил провести частичную мобилизацию и учебные сборы с резервистами оперативного резерва. В то же время Президент уверяет, что пока не планируется объявление полной или частичной мобилизации.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.

Также все подразделения Министерства внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы.

Президент обратился к руководству Российской Федерации с требованием освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.

Российские СМИ назвали имена трех раненых украинских военнослужащих, которых накануне захватили в плен в Азовском море. Также СМИ опубликовали список из 18 военных моряков, находившихся на бортах кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

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