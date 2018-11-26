Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что пока не планируется объявление полной или частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил.

Об этом он заявил в своем обращении, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Глава государства также подчеркнул, что «из всех опций, которые предоставляет закон «О правовом режиме военного положения» в указ «О введении военного положения» вошли только те, которые касаются главным образом различных военных мер». «Мы должны усилить охрану прямо сейчас. Мероприятия, которые в случае вторжения позволят нам быстрее отреагировать, как можно быстрее мобилизовать все ресурсы», - разъяснил Порошенко.

«Тем более, что ребята из первой волны резерва, которые уже имеют боевой опыт, готовы уже хоть сейчас паковать рюкзаки и ресурсы будут мобилизованы - и человеческие, и вооруженные, и финансовые», - добавил он.

Президент также заверил, что пока не планируется объявление полной или частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил. «Не планирую пока прибегать к полной или частичной мобилизации - это возможность остается открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации», - резюмировал Глава государства.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток (с 14:00 26 ноября 2018 до 14:00 25 января 2019.). Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней с 9 утра 28 ноября.

Стоит отметить, что в решении СНБО отмечается, что Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил поручено провести частичную мобилизацию и учебные сборы с резервистами оперативного резерва.