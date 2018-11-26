Инцидент в Азовском море является опасной провокацией, он требует особого разбирательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вопрос будет рассматриваться в Совбезе по инициативе России. Речь идет об очень опасной провокации, конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства», - сказал Песков на брифинге, передает Интерфакс.

Он отметил, что министерство иностранных дел РФ готовит заявление относительно инцидента в Азовском море. «Я знаю, что многие из вас хотят спросить про Азов, вчерашний инцидент. Давайте сейчас оставим это за скобками. Я знаю, что готовится развернутое заявление министерства иностранных дел», - сказал он.

Москва и Киев по-разному оценивают ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсантъ» на прошлой неделе заявил, что Россия имеет право совершать досмотр судов в Азовском море.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь подчеркнул, что «Керченский пролив не является проливом, регулируемым международным правом». «Это пролив, который российский, и не случайно мы были вынуждены усилить там присутствие наших пограничников и военных после того, как официальные лица Украины неоднократно обещали начать приготовления, чтобы взорвать Керченский мост», - заявил он.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.