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Вооруженные Силы Украины приведены в полную боевую готовность, сообщает пресс-служба Минобороны.

«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность «полная», - говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября

 
ForUm

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