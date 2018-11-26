Опубликован список военных моряков, находившихся на бортах кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые Россия задержала в Керченском проливе.

Официальные источники сообщали о 23 задержанных, в перечне, который получила «ТСН» – 18 фамилий.

Отметим, что не все они принадлежали к экипажам, некоторые лица были на бортах дополнительно.

Малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск»

Командир – лейтенант Роман Мокряк (1986 г.н.)

Старший матрос Юрий Безъязычный (1990 г.н.)

Старший матрос Андрей Артеменко (1994 г.н.)

Матрос Андрей Эйдер (1999 г.н.)

Старший матрос Богдан Головаш (1996 г.н.)

Капитан 2 ранга Денис Гриценко (1984 г.н.)

Малый бронированный артиллерийский катер «Никополь»

Командир – старший лейтенант Богдан Небылица (1994 г.н.)

Старший матрос Вячеслав Зинченко (1998 г.н.)

Матрос Сергей Цибизов (1997 г.н.)

Капитан-лейтенант Сергей Попов (1991 г.н.)

Старшина 1 статьи Владистав Костышин (1994 г.н.)

Старший матрос Андрей Оприско (1971 г.н.)

Рейдовый буксир «Яны Капу»

Командир – старшина 1 статьи Олег Мельничук (1995 г.н.)

Старший матрос Михаил Власюк (1984 г.н.)

Старший матрос Виктор Безпальченко (1987 г.н.)

Старший матрос Владимир Терещенко (1994 г.н.)

Матрос Евгений Семидоцкий (1998 г.н.)

Капитан 3 ранга Владимир Лисовой (1984 г.н.)



Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней с 9 утра 28 ноября.