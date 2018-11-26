Все подразделения Министерства внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня во время экстренного заседания Совет национальной безопасности и обороны, департамент коммуникации МВД.

«Я обращаюсь к патриотам Украины - сосредоточиться на противодействии внешнему врагу и не втягиваться во внутреннее противостояние», - заявил Аваков.

Он дал поручение Государственной пограничной службе Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям перейти на усиленный вариант несения службы.

Такое решение было принято на основании положения о МВД Украины.

Напомним, 25 октября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.