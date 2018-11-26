Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу «Ощадбанка» 1,3 миллиарда долларов США убытков, нанесенных в результате аннексии Крыма, сообщает пресс-служба банка.

«Решение удовлетворить требование о компенсации убытков «Ощадбанка», причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, принял Арбитражный суд в Париже в своем решении от 26 ноября 2018 года. Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли в 1976 году, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. «Согласно статье 32 Арбитражного регламента Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли в 1976 году, арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления. Решение арбитража в пользу «Ощадбанка» стало результатом более чем четырехлетних усилий команды банка и его юридических советников», – подчеркнули в банке.

«Сегодня мы получили официальное сообщение о победе! Трудно представить сообщение, в котором бы мы нуждались пока больше чем это. Учитывая то, как развиваются наши отношения с агрессором, эта победа имеет чрезвычайное значение не только для нас, но и для всей Украины! С первого дня аннексии Крыма мы работали над документированием преступлений, совершенных против банка оккупационными властями, готовясь к встрече в международных судебных инстанциях. Сумма возмещения свидетельствует о том, что арбитраж принял все юридические аргументы и расчеты, предоставленные командой Ощада. «Ощадбанк» будет решительно требовать взыскания присужденной компенсации», - заявил председатель правления банка Андрей Пышный.

«Этим решением «Ощадбанк» получил полное удовлетворение всех заявленных требований к Российской Федерации в отношении экспроприации банковского бизнеса и активов в Крыму в результате незаконной оккупации и аннексии части территории в нарушение международного права», – заявляет партнер банка Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP Alex Gerbi.

В целом объем искового заявления «Ощадбанка» против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тыс. листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года. «Ощадбанка» является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученных в результате аннексии Крыма.

После получения в установленном порядке решения арбитража «Ощадбанк» начнет принимать все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств из Российской Федерации. Банк будет активно добиваться выполнения арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире.