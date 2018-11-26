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Российские СМИ назвали имена трех раненых украинских военнослужащих, которых накануне захватили в плен в Азовском море.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«По данным источника в правоохранительных органах, в больнице находятся Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта1994 года рождения, Новоукраинка), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения, Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса)», - сообщает издание.

Как уточняется в сообщении, раненые украинские бойцы были помещены в отделение травматологии Керченский больницы №1 имени Пирогова.  

Ранее сегодня СМИ сообщили, что трое украинских бойцов в Керчи находятся в «стабильном состоянии».

На фото: Андрей Эйдер
ForUm

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