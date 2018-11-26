также в разделеОбщество
УЗ открыла продажу билетов на поезда, курсирующие после 9 декабря
В МВД готовы регистрировать растаможенные «евробляхи» круглосуточно 9
Климкин: Украина оставляет за собой право на защиту 38
ЧП на Азове: Польша поддержала Украину 24
Москалькова обещала Денисовой узнать, где находятся украинские моряки 11
РосСМИ назвали имена раненых украинских моряков 84
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины 46
В РФ заявили, что раненые украинские моряки «чувствуют себя прекрасно» 36
Продан вернулся в Украину 26
Керченский пролив открыли для гражданских судов 40
В Украине выпадет до 15 см снега 52
Назван победитель детского «Евровидения-2018» 52
Денисова: Омбудсмен РФ не выходит на связь 35
Движение на границе с Польшей осложнено из-за «евробляхеров» 51
ВСУ приведены в полную боеготовность 101
МИД потребовал от РФ освободить захваченных моряков и вернуть корабли 118
Все подразделения МВД переведены на усиленный вариант несения службы 134
Порошенко созвал Военный кабинет из-за обострения на Азове 54

Совет национальной безопасности и обороны поручил Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил провести частичную мобилизацию и учебные сборы с резервистами оперативного резерва.

Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине», которое ввел в действие Президент Петр Порошенко.

«Министерству обороны Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины безотлагательно в установленном порядке уточнить мобилизационный план Вооруженных сил Украины, в частности объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди», – говорится в документе.

Также Генеральному штабу безотлагательно поручается подать Президенту предложения о введении в действие документов по вопросам применения Вооруженных сил Украины и других военных формирований, организовать противовоздушную оборону Украины с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск (сил) от ударов с воздуха.

Также Генштабу поручено внести на рассмотрение СНБО предложения по привлечению других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мер правового режима военного положения, а также предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги