Верховная Рада приняла постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.
За соответствующее решение проголосовали 298 народных депутатов.
Как заявил спикер парламента Андрей Парубий, он внес проект этого постановления, «чтобы снять любые вопросы в домыслы относительно проведения выборов президента Украины».
Напомним, Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины «О введении военного положения в Украине». Согласно документу, военное положение будет введено с 9:00 28 ноября. Оно продлится 30 дней, до 27 декабря.
Военное положение будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
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