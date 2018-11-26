также в разделеПолитика
РФ грозит пресекать посягательство на свой суверенитет 27
Политдиректора «нормандской четверки» обсудят морскую агрессию РФ 13
Из-за агрессии России срочно созывают комиссию Украина-НАТО 60
Кремль впервые прокомментировал инцидент на Азове 409
Лавров сбежал с форума ЮНЕСКО 125
Журналист: Депутаты, которые ориентируются на Медведчука, не дали ни одного голоса за проект бюджета 39
Порошенко потребовал от РФ немедленно освободить украинские корабли и моряков 59
В Конгрессе США призвали Трампа привлечь Путина к ответственности 129
Совбез ООН собирается на экстренное заседание по Азову 150
Порошенко призвал мир защитить Украину 89
Порошенко: Решение о введении военного положения не предусматривает немедленной мобилизации 241
Парубий созывает внеочередную сессию Рады 67
СНБО решил ввести военное положение 313
В НАТО отреагировали на ситуацию в Азовском море 197
СНБО рассмотрит вопрос об объявлении военного положения 85
ЕС призвал РФ не обострять ситуацию в Азовском море 45
Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации на Азове 97
Порошенко призвал украинцев противостоять попыткам России добиться снятия санкций 39

Партия «Национальный корпус» проводит акцию протеста в центре Киева с требованием расторжения договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Активисты отмечают, что поддерживают введение военного положения.

«Мы поддерживаем принятие такого решения. Но считаем, что с введением военного положения должно обязательно происходить расторжение договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, разрыв дипломатических отношений с Россией, выборы не должны отменяться или переноситься», - подчеркнули в движении.

Также Нацкорпус настаивает том, что голосование ВР за это решение должно происходить в открытом режиме.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2369 грн.
205
Теги