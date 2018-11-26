Постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко заявляет, что со стороны России поступает явная угроза вторжения в Украину и захвата городов Бердянска и Мариуполя.

Об этом он заявил в понедельник на заседании Совбеза ООН по ситуации в Украине, передает Украинская правда.

«Дальнейшая эскалация со стороны России не может быть исключена. Согласно имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска», - рассказал дипломат.

Он обратился к России с требованием немедленно освободить 23-х захваченных украинских моряков, 3 украинских военных корабля, которые были силой отбуксированы в Керчь, а также разблокировать проход через Керченский пролив.

Как сообщал ForUm, в начале заседании Совбез ООН отказался поддержать российскую повестку дня и рассматривать нападение ФСБ РФ на украинском корабле с точки зрения «нарушения границы РФ».

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Позже Президент предложил парламенту ввести военное положение на 30 дней.