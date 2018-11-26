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На государственной границе из-за акции протеста остается осложненным движение по ряду пунктов пропуска, сообщает Госпогранслужба.

Так, в настоящее время такая ситуация наблюдается на направлении пунктов пропуска «Устилуг», «Рава-Русская», «Ягодин», «Малый Березный», «Шегини», «Краковец», «Солотвино», «Угринов», «Грушев», «Смильниця», «Доманово». Наиболее остро она касается границы с Польшей.

«Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, ведущим к пунктам пропуска. Такие действия участников международного движения вызваны вступлением в силу новых законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией», - пояснили в ведомстве.

Чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе Госпогранслужба усилила меры безопасности, в готовности к действиям продолжают находиться дополнительные силы. Созданы ситуативные группы, происходит постоянный обмен информацией между взаимодействующими органами. О затруднении движения проинформированы смежные стороны для заблаговременного информирования путешествующих.

Добавим, что в местах скопления участников акций для обеспечения общественной безопасности и недопущения провокаций находятся сотрудники Нацполиции, работает полиция диалога.

Отметим, по инициативе МВД для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска создана рабочая группа. Первое заседание должно состояться сегодня, 26 ноября.

Государственная пограничная служба Украины еще раз обращается ко всем путешествующим гражданам и участникам международного движения учесть эту информацию при выборе маршрута путешествия.

Как сообщал ForUm, 25 ноября в Волынской и Львовской областях водители автомобилей на иностранной регистрации перекрыли пропускные пункты на границе с Польшей.

 
ForUm

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