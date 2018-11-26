Украина будет искать мирные пути решения конфликта в Керченском проливе, однако оставляет за собой право на самозащиту. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время брифинга, передает 112 Украина.

«В соответствии с уставом ООН Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено ст. 33 устава ООН, но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено в ст. 51 устава ООН», - заявил он.

Он также подчеркнул, что на данный момент Украина ведет активные переговоры на международном уровне с целью освобождения захваченных моряков и судов.

«Очень важно, чтобы весь цивилизованный мир не ограничивался формальными и неформальными заявлениями, а применял соответствующие меры против России. Мы сейчас очень интенсивно говорим с нашими всеми друзьями и партнерами. Мы призываем их использовать все меры и рычаги с целью освобождения наших моряков, с целью освобождения судов», - сообщил министр.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.