также в разделеПроисшествия
АП: Действия РФ против украинских кораблей – акт агрессии 24
Опубликовано видео тарана украинского буксира 125
По факту агрессии РФ в Азовском море открыто уголовное производство 26
В Европарламенте отреагировали на ситуацию в Азовском море 90
РФ захватила три корабля ВМС Украины 130
Действия России в Азовском море «ставят крест» на соглашении между Украиной и РФ 95
Командующий ВМС Украины: Мы готовы к возможной высадке российского десанта 52
«Евробляхеры» перекрыли границу с Польшей 117
Аваков рассказал о готовности проекта Стена 47
На Полтавщине двое мужчин устроили кровавую разборку 70
ДТП на Закарпатье: Легковушка влетела в бетонную опору 21
В Днепре нашли пропавшего 17-го ноября школьника 40
В ГПУ рассказали о продвижении в расследовании дела Гонгадзе 40
Российский военный корабль протаранил украинский буксир 264
В Кременчуге неизвестные обстреляли авто с людьми 18
Сутки в ООС: 7 обстрелов, 1 боец ВСУ погиб 35
Украина усилила охрану государственной границы с Румынией 33
Сотрудники Одесского припортового завода прекращают работу из-за долгов по зарплате 45

В Керченском проливе российские военные захватили два корабля Военно-морских сил Украины, еще один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр ВМС Украины.

«По оперативной информации захвачены мбак «Бердянск» и рбк «Яны Капу», которые буксируются. Мбак «Никополь» заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. 6 украинских военнослужащих получили ранения», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.

По данному факту Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги