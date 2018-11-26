Спикер Верховной Рады Андрей Парубий созывает на 16:00 26 ноября внеочередную сессию парламента. Об этом сообщается на странице спикера в Facebook.

«Сегодня на корабли Военно-морских сил Украины была осуществлена ​​коварная атака российских военных. Такие действия российского агрессора – это нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. Весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить. Ведь весь мир увидел видео, где русские военные корабли атакуют украинские», – отметил он.

По словам Парубия, уже пятый год продолжается российская агрессия против Украины. «Оккупирован Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Практически ежедневно позиции наших военных обстреливают русские террористы на Донбассе. Очевидно, что фронт российской агрессии расширился и теперь он достигает Черного и Азовского морей», – подчеркнул спикер ВР.

«Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения Президента Украины, на понедельник, 26 ноября 2018 на 16:00 я собираю внеочередную сессию Верховной Рады Украины.

Напомним, 25 октября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.