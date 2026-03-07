Война — это испытание не только для тех, кто в окопах, но и для тех, кто держит тыл. Основатель футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский вместе с командой Emily Resort и норвежскими партнерами из Fritt Ukraina в очередной раз доказали: поддержка ВСУ — это не разовые акции, а ежедневный, системный труд до самой победы.

Стальной кулак для 45-й бригады: 4 пикапа отправились на передовую

Григорий Козловский совместными усилиями с командой и при координации «Народной самообороны Львовщины» пополнили автопарк 45-й отдельной артиллерийской бригады четырьмя новыми пикапами. Для артиллеристов мобильность — это жизнь. Это возможность быстро выйти на позицию, отработать по врагу и мгновенно сменить локацию.

С начала января на эту инициативу уже было направлено 2 миллиона гривен.

Боец 45-й ОАБр Юрий Галась не скрывает эмоций: «Эти пикапы помогут нам выполнять боевые задачи там, где каждый метр земли дается сверхусилиями. Если народ перестанет поддерживать армию — мы не сможем стоять. Только вместе мы сила».

Григорий Козловский: «Мы на связи с воинами 24/7»

Григорий Петрович Козловский и ФК «Рух» продолжают координировать усилия с военными подразделениями, оперативно реагируя на запросы фронта и обеспечивая защитников необходимым современным оборудованием. Для основателя «желто-черных» это вопрос чести.

«Мы не имеем права на усталость, пока идет война. Поддержка наших воинов — это обязанность каждого, кто в тылу. Только обеспечивая фронт всем необходимым, мы шаг за шагом приближаем день нашей общей победы», — убежден Григорий Козловский .

Меценат часто повторяет, что футбольное сообщество не может стоять в стороне: «Мы не просто играем в футбол, мы живем в стране, которую нужно защитить. Наша задача — быть надежным тылом, чтобы каждый солдат чувствовал: о нем заботятся, его ждут, ему помогают всем, что только возможно достать».

Признание за преданность: почетная награда от артиллеристов

Символичным моментом стало вручение Григорию Козловскому памятного знака отличия «За содействие» от 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского. Командир бригады Олег Файдюк лично поблагодарил мецената за то, что помощь поступает не по графику, а по реальной потребности фронта.