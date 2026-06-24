Митрополит УПЦ МП програв справу щодо скасування санкцій у Верховному Суді

Верховний Суд підтвердив законність застосування санкцій до керуючого Роменською єпархією УПЦ МП, митрополита Роменського і Буринського Іосифа.

"23 червня 2026 року Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення у справі про оскарження Указів Президента України в частині накладення персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на керуючого Роменською єпархією УПЦ МП, митрополита Роменського і Буринського Іосифа", – повідомляє Верховний Суд в телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, Велика Палата Верховного Суду погодилася з висновками Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду про правомірність застосування до позивача санкцій у зв’язку з виправдовуванням ним збройної агресії РФ проти України, публічною глорифікацією осіб, які здійснювали збройну агресію проти України, схваленням дій РФ та її Збройних сил, а також діями позивача, які створюють загрозу релігійного розколу в суспільстві.

"Погодившись із висновком КАС ВС про відмову в задоволенні позову, Велика Палата Верховного Суду водночас уточнила та доповнила мотивування його рішення з урахуванням стандартів судового перегляду в цій категорії справ", – уточнюється в повідомленні.