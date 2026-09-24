СБУ виявила «крота» ФСБ у лавах оборонців Харківщини

Им оказался завербованный врагом мобилизованный, который наводил вражеский огонь на позиции мотопехотной бригады ВСУ, в которой проходил службу, сообщает СБУ.



Фигурант пытался скорректировать ракетную атаку РФ по своему ремонтному батальону, восстанавливающему беспилотные авиакомплексы.



Для этого агент «слил» куратору из ФСБ координаты украинского рембата и перед его обстрелом планировал заблаговременно покинуть территорию объекта под предлогом поездки в госпиталь.



Сотрудники СБУ разоблачили российского «крота» и задержали его в служебном автомобиле, когда он выехал за пределы воинской части.



Параллельно военная контрразведка СБУ провела комплексные меры по обеспечению безопасности позиций украинских защитников.



Фигурант был завербован ФСБ еще до его призыва. Чтобы вовлечь военнообязанного в сотрудничество, российская спецслужба задействовала его родственницу, проживающую в РФ.



После мобилизации он проходил службу в должности мастера-электрика по ремонту беспилотных комплексов и одновременно собирал для врага данные о пунктах дислокации своего соединения и смежных подразделений.



В ходе обысков у задержанного изъяли 5 смартфонов, которые он поочередно использовал для зашифрованной связи с врагом.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).



Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ.