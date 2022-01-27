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Министерство внутренних дел Украины проведет тренировку для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Они пройдут в разных регионах страны, заявил глава МВД Денис Монастырский.

Он также отметил, что в Украине будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

«К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГосЧС, НПУ, НГУ и ГПСУ. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и т.д. странах», - подчеркнул Монастырский.

И.о. главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что ГосЧС уже начало подготовку к этим учениям.

«В онлайн-режиме была собрана Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, для того чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. Итого мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это наиболее элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты», - отметил Крук.
ForUm

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