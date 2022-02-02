Народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность Государственного бюро расследований, пояснили в МВД.

«Именно потому, что в ходе следствия полицией были получены факты, свидетельствовавшие, что за рулем автомобиля «Ауди» мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований», - говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины Александр Трухин о чем-то пытался «договориться» с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности.

«Полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию ДТП», - отметили в ведомстве.

Установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений входят в полномочия Государственного бюро расследований.

Как сообщал ForUm, ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

1 февраля 2022 Украинская правда обнародовала расследование с ДТП с участием нардепа «Слуги народа» Александра Трухина.