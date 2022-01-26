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Министерство внутренних дел опровергло информацию, которая распространялась в социальных сетях и СМИ, о якобы смерти участника акции движения «SaveФЛП» возле Верховной Рады.

Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчина потерял сознание и представители полиции и Национальной гвардии оказали ему первую медицинскую помощь. После чего он с товарищем самостоятельно покинул место акции. Эти факты подтверждены материалами камер видеонаблюдения.

Так что информация о смерти протестующего не соответствует действительности.
ForUm

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