Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины начали уголовное производство по факту тарана украинского буксира и захвата российскими военными катеров Военно-морских сил Украины в Азовском море. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге. Совместно с СБУ зарегистрировано и проводятся неотложные следственные действия по акту ведение агрессивной войны Российской Федерацией (в 437 УК)», – написал он.

По словам Луценко, проведенный пограничным кораблем РФ таран рейдового буксира «Яны Капу» и захват катеров ВМС Украины подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением приведенного в пункте d) статьи 3 Резолюции № 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974, а именно: акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства.

Он подчеркнул, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьи 2 договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

«Статья 17 Конвенции ООН устанавливает, что при условии соблюдения Конвенции суда всех государств, как прибрежных так и тех, которые не имеют выхода к морю, пользуются правом мирного прохода через территориальное море. Частью 1 статьи 36 Конвенции ООН определено, что в проливах, указанных в статье 37 Конвенции ООН, все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно оказываться препятствий. Часть 1 статьи 2 договора предусматривает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства», – подчеркнул генпрокурор.

Напомним, ранее российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение Керченским проливом в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.