Агентство Reuters із посиланням на американських посадовців опублікувало дані, за якими Росія зараз має нібито близько 70% бойової потужності, яка, на її думку, знадобиться для повномасштабного вторгнення в Україну, і посилає більше батальйонних тактичних груп до кордону, передає Громадське радіо.

Як ідеться у повідомленні, за останні два тижні кількість батальйонних тактичних груп у прикордонному регіоні зросла до 83 з 60 — станом на п’ятницю, і ще 14 перебувають у дорозі, повідомили Reuters чиновники на умовах анонімності через конфіденційність інформації.

Зазначається, що стосовно часу вторгнення, очікується, що «низькі температури сягнуть піку близько 15 лютого», що нібито дозволить російським військовим частинам здійснювати механізований транзит по бездоріжжю.

«Цей графік, а також зростаюча кількість і спроможність російських військ біля України, можуть свідчити про те, що вікно для дипломатії закривається», — йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що офіційні особи США не надали доказів, що підтверджують їхню оцінку російських сил.

«Оскільки Росія збирає біля кордону понад 100 000 військових, вона заявила, що не планує вторгнення, але може здійснити невизначені військові дії, якщо її вимоги безпеки не будуть виконані. Серед них — обіцянка, що НАТО ніколи не прийме Україну, — вимога, яку Вашингтон і НАТО назвали неприйнятною», — пише агентство.

Вашингтон вважає, що Росія може вибрати інші варіанти, ніж повномасштабне вторгнення, включаючи обмежене вторгнення, і не вірить, що Володимир Путін прийняв остаточне рішення, заявили чиновники. Але вони сказали, що Путін накопичує сили, які можуть виконувати всі сценарії.

За словами чиновників, яких цитує Reuters, якщо Росія вторгнеться у Київ, «він може пасти протягом кількох днів».

«Повномасштабне вторгнення призведе до великих втрат, сказав один із чиновників. За оцінками США, Україна може зазнати втрат від 5 000 до 25 000 військовослужбовців, в той час як втрати російських військ можуть становити від 3 000 до 10 000, а жертви серед цивільного населення можуть становити від 25 000 до 50 000, за оцінками США», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що «повне вторгнення призведе до втечі мільйонів біженців і внутрішньо переміщених осіб у Європі, вважає Вашингтон».