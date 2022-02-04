Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что Украина не рассматривает силовой вариант возвращения оккупированной территории Донбасса и Крыма. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1 вечером 3 февраля, передает Радио Свобода.

«Должен успокоить и президента России, и жителей России: никаких распоряжений и разговоров о том, чтобы планировать военную операцию по вхождению на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей или временно оккупированный Крым – не велось и не разрабатывалось», – сказал Залужный.

31 января постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН заявил, что Киев не намерен нападать на оккупированные части Донбасса и аннексированный Россией Крым.

1 февраля президент России Владимир Путин предположил, что в случае вступления Украины в НАТО будет предпринята силовая попытка деоккупации Крыма.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия продолжает милитаризовать аннексированный Крым, но сейчас не готовит наступление на Украину с полуострова.

С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и стала оказывать военную помощь Украине.

Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО «гарантий безопасности», в частности не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.