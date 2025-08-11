Два військові китайські кораблі зіткнулися в Південнокитайському морі

Корабель Берегової охорони Китаю зіткнувся з кораблем Військово-морських сил Китаю під час переслідування патрульного судна Філіппін у Південнокитайському морі.

Про це заявив речник Філіппінської берегової охорони Джей Тарріела.

Він розповів, що рано-вранці 11 серпня Берегова охорона Філіппін направила два патрульні кораблі — BRP Teresa Magbanua та BRP Suluan, — а також судно MV Pamamalakaya у районі Бахо-де-Масінлок, де перебували приблизно 35 філіппінських риболовецьких суден.

Цей район є спірним і Філіппіни неодноразово звинувачували Китай у різних маніпуляціях, аби заважати рибалкам там. За словами комодора Тарріели, берегова охорона Філіппін надавала допомогу рибалкам, коли Китайська берегова охорона «виконала ризикований маневр».

За його словами, по патрульному судну Suluan почав працювати водомет, але ураження вдалося уникнути. Тоді сталося зіткнення між судном Берегової охорони Китаю та кораблем Військово-морських сил Народно-визвольної армії Китаю.

«Судно [Берегової охорони Китаю], яке на високій швидкості переслідувало Suluan, здійснило ризикований маневр із правого борту корабля [Філіппін], що призвело до зіткнення з китайським військовим кораблем. У результаті було серйозно пошкоджено носову частину судна [Берегової охорони Китаю], через що воно стало непридатним до плавання», — написав Джей Тарріела.

Він заявив, що після зіткнення Берегова охорона Філіппін негайно запропонувала допомогу. Зокрема, підтримку в операції з порятунку людей за бортом та медичну допомогу постраждалим членам екіпажу судна Берегової охорони Китаю.

Тим часом філіппінське судно Teresa Magbanua успішно супроводило філіппінських рибалок до безпечного місця, де їм було надано пальне та необхідні запаси.

«Філіппінська берегова охорона постійно закликає уряд Китаю поважати COLREGS та підходити до цих питань професійно, особливо враховуючи їхню роль у забезпеченні дотримання морського законодавства. Ми також наголошуємо, що така безрозсудна поведінка на морі може зрештою призвести до нещасних випадків. Ми співчуваємо персоналу CCG, який міг постраждати в цьому інциденті», — написав Джей Тарріела.

Ган Юй, речник берегової охорони Китаю, підтвердив, що така конфронтація відбулася, але не згадав про зіткнення.

«Берегова охорона Китаю вжила необхідних заходів відповідно до закону, включаючи моніторинг, тиск ззовні, блокування та контроль філіппінських суден, щоб відігнати їх», — йдеться у його заяві.