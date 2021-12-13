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С 13 декабря стартует пилот проекта «єПідтримка», с помощью которого можно получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19.

За сутки 12 декабря в Украине зафиксировано 4073 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.  Из «красного» уровня эпидемической опасности выводят еще две области: Винницкую и Хмельницкую.

С января тысячу за вакцинацию можно будет потратить на лекарства.

Кабинет Министров уволил Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел по собственному желанию.

В Днипре задержан мужчина, который подозревается в приготовлении к убийству депутата областного совета, а также в незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия и боевых припасов. 

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск стал «человеком года» по версии журнала Time.
ForUm

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