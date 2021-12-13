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Основатель американских компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск стал «человеком года» по версии журнала Time.

«Самый богатый человек в мире не имеет дома и недавно распродавал свое состояние. Он запускает спутники на орбиту и использует солнечную энергию, водит авто, которое сам создал и которое не нуждается в бензине и почти не нуждается в водителе. По щелчку его пальцев фондовый рынок взлетает или падает. Армия преданных цепляется за каждое его высказывание», – заявили в Time, передает Радио Свобода.

Time определяет «Человека года» с 1927 года. Это личность или группа людей, которые оказали значительное положительное или негативное влияние на мировые события в уходящем году.

В 2020 году победителями номинации «Человек года» стали президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Гаррис. В 2019-м  – эко-активистка Грета Тунберг.

На прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонар стал человеком года по версии читателей американского журнала Time. Он набрал 24 процента из более чем девяти миллионов голосов, отданных во время онлайн-голосования на человека или группу людей, которые, по мнению читателей, больше всего повлияли на мир в 2021 году: в хорошем или плохом смысле.
ForUm

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