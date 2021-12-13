С 13 декабря стартует пилот проекта «єПідтримка», с помощью которого можно получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

«На первом этапе поддержка будет доступна для украинцев только в приложении «Дия» с 19 декабря. Подать заявку на получение выплаты можно будет в приложении в несколько кликов, если вы гражданин Украины старше 18 лет и имеете «зеленый» сертификат в приложении Дия», - пояснили в ведомстве.

Как можно будет получить выплату:

оформите специальную карту еПоддержка в одном из банков партнеров. После старта банки будут добавляться каждый день. Оформление карты бесплатно как онлайн, так и офлайн в отделении банка. Использовать уже имеющийся счет невозможно.

загрузите приложение Дия и авторизуйтесь в нем.

убедитесь, что у вас есть «зеленый» COVID-сертификат о двух дозах вакцинации. Обратите внимание, что сертификат, полученный на портале Дия или бумажный от семейного врача, не подходят для получения выплат. Получить COVID-сертификат в приложении Дия сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжечкой.

зайдите в раздел Услуги и выберите еПоддержку.

выберите карту карты еПоддержка для выплаты. Ожидайте зачисление средств от Минэкономики.

Деньги предоставляются на 4 месяца с момента получения. Если за это время они не будут израсходованы, счет закроют. Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов.

Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. При оплате картой еПоддержка он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении. Если бизнес зарегистрирован в другой категории, произвести оплату не получится. По такому принципу работают кэшбеки в банках. Если зайти в ваш онлайн-банкинг и посмотреть историю оплат, вы сможете увидеть категории оплаты – такси, одежду, рестораны, продукты. Это и есть МСС-коды.

«Эти средства вы можете потратить в музеях, театрах, кинотеатрах и книжных магазинах, а также на внутренние перевозки. Если захочется купить свитер в магазине, оплата не пройдет, поскольку эта торговая точка имеет МСС-код «Одежда». Это касается книг в супермаркетах. Но если вы будете покупать билет на поезд или в кино — платеж пройдет, поскольку эта торговая точка имеет соответствующий МСС, подпадающий под программу еПоддержки», — отметила заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации МКИП Анастасия Бондарь.

Потратить деньги, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно.

В ведомстве отметили, что программа реализуется исключительно в приложении Дия и призвали не вестись на действия мошенников, которые будут предлагать потратить деньги в других местах или обналичить карточки. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты.